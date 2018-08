%%%Hannah Johnson wechselt zu Demodern%%%

Die Digitalagentur Demodern verstärkt ihre Kreation mit zwei internationalen Neuzugängen: Die in London geborene Top-Kreative Hannah Johnson, die zuletzt bei La Red integrierte Kampagnen für Jägermeister, Skoda, Niveau und die Tagesschau entwickelt hat, wird künftig im Hamburger Office der Agentur als Experience Director Storytelling und Narrative Design verantworten. Johnson bringt mehr als elf Jahre Erfahrung als Marken-Strategin mit. 2017 wurde sie in Cannes als eine von 15 "future female creative leaders" ausgezeichnet und erhielt für ihre Arbeiten zahlreiche Auszeichnungen, u.a. vom ADC, Effie und dem Deutschen Digital Award.

Für den Standort Köln holten die Demodern-Geschäftsführer Kristian Kerkhoff und Alexander El-Meligi den US-Amerikaner Jason Brandt ins Team: Der 31-Jährige kommt von der texanischen Agentur 900lb. Hier hat Brandt als Creative Director und Senior Producer Kunden wie Activision, HP, Boy Scouts of America und die Dallas Cowboys betreut. Bei Demodern wird er die verschiedenen Teams bei Konzept und Storytelling unterstützen, verantwortet die Ausarbeitung der Kreativideen und legt am Videoschnitt selbst Hand an.

Mit den beiden Neuzugängen wollen Kerkhoff und El-Meligi den Bereich Experience Design ausbauen und das internationale Geschäft vorantreiben. Dazu zählen Kunden wie Gatorade, Wacom, Konami, Cisco und Montblanc.