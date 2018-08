%%%Stefan Walk wechselt von Hexal zu Hermes%%%

Anfang November 2018 wird Stefan Walk, 47, bei der Hermes Arzneimittel GmbH als Marketingleiter an Bord gehen. Der bisherige Amtsinhaber Eberhard Stork hatte sich Anfang 2018 im gegenseitigen Einvernehmen verabschiedet. Der Pharma-Experte Walk leitet seit Oktober 2015 das OTC-Business bei der Hexal AG in München und gehört auch der Geschäftsleitung an. Der diplomierte Wirtschaftsingenieur Walk war über 20 Jahre für Novartis Consumer Health tätig - unter anderem im Bereich Vertrieb und als Chief Financial Officer.

Bei Hermes berichtet er an OT-Geschäftsführer Jörg Wieczorek, der das Marketing bis zum Eintritt von Walk interimistisch leitet.