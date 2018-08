%%%Christian Daul nimmt bei Spark44 den Hut%%%

Führungswechsel in der deutschen Niederlassung der Jaguar-Agentur Spark44: Managing Director Christian Daul, seit zweieinhalb Jahren an Bord, verlässt auf eigenen Wunsch das Haus. "Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, meine beruflichen Schwerpunkte und Arbeitsinhalte stärker zu fokussieren“, begründet er sein Ausscheiden. Wohin ihn die Neuorientierung führen wird, verrät Daul indes noch nicht.

Das Frankfurter Spark44-Büro ist mit 130 Mitarbeitern, neben den Agenturen in London und Birmingham, der drittgrößte von insgesamt fünf Agentur-Hubs weltweit. Seine Aufgaben übernimmt interimsmäßig Barbara Hans, die in den vergangenen 6 Jahren die Spark44 Agentur in Shanghai geleitet hat.