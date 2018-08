%%%Deutscher Landwirtschaftsverlag baut Digital-Team aus%%%



Thekla Nero und Alexander Thoms stärken die Digital-Kompetenz beim dlv in München - Foto. dlv

Beim dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag in München sind zwei neue Management-Positionen im Digital-Bereich neu geschaffen worden. Als Chief Digital Officer kam Thekla Nero an Bord. Die 44-Jährige kommt von Kirchner + Robrecht Management Consultants. Thekla Nero bringt digitales Agentur- und Medien-Know-how mit. Sie war gut vier Jahre bei den Argonauten, ehe sie Mitte 2004 zum Medien-Konzern Elsevier wechselte und zuletzt als Director Education Health Sciences Digital + Print aktiv war. Im Frühjahr 2016 ging sie zu Kirchner + Robrecht.

Die neugeschaffene Position Head of Digital Product Management übernimmt Alexander Thoms, 34, der bisher als Produktmanager für das dlv-Agrarportal agrarheute.com zuständig war. Er absolvierte einen Bachelor in Media Management und einen Master in Electronic Media. Beruflich Station machte Thoms bei der Stuttgarter Zeitung Online und im Portal-Geschäft der Marken Web.de und GMX.net in München.