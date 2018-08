%%%Seat Deutschland: Jorge Luna leitet Bereich Vertrieb Service %%%



Jorge Luna (Foto: Seat)

Jorge Luna, 44, übernimmt zum 1. September 2018 die Leitung des Bereichs Vertrieb Service bei Seat Deutschland, Weiterstadt. Der gebürtige Argentinier kehrt damit nach zwei Jahren zurück in das Unternehmen, wo er auf in seiner neuen Position auf Kristian Kremer folgt, der seine Karriere im Volkswagen-Konzern, zu dem Seat gehört, als Leiter der Abteilung Marktmanagement am Standort Kassel fortführt. Auch Luna arbeitet bereits seit längerem für den Volkswagen-Konzern, u.a. bei Volkswagen sowie Audi Argentinien, Seat S.A. und auch schon von 2013 bis 2016 bei Seat Deutschland als Leiter Teile & Zubehör.