Berliner Hirschen erweitern GF um Alexander Lang und Felix Franz Vogler



Neues GF-Trio bei ZgH Berlin: Alexander Lang, Hans-H. Langguth und Felix Franz Vogler (Foto: ZgH)

Die Hirschen Group gibt im Zug ihres Management-Umbaus zwei weitere Personalien bekannt: Am Berliner Standort werden die beiden bisherigen Geschäftsleiter Alexander Lang und Felix Franz Vogler an die Seite von Hans-H. Langguth in die Geschäftsführung berufen. Langguth, der seit 2007 die Geschäfte der Berliner Hirschen führt, stieg im Juni zusammen mit Phillip Keller in Hamburg in die CEO-Position der Zum Goldenen Hirschen GmbH auf; die Agenturgründer Marcel Loko und Bernd Heusinger wollen sich künftig auf die Hirschen Group konzentrieren (siehe nb-Meldung).

Felix Franz Vogler ist seit sieben Jahren bei den Berliner Hirschen und verantwortet seit 2016 als Geschäftsleiter die Bereiche Beratung, Neugeschäft und Kollaboration. Alexander Lang stieß 2015 dazu; er führt seit 2016 die Bereiche Strategie, Content und HR. Die Berliner Hirschen betreuen mit 55 Mitarbeitern Kunden wie das Bundespresseamt, den NABU, die UNO Flüchtlingshilfe, die Polizei Berlin und die britische Hotelkette Premier Inn. "Die beiden haben einen maßgeblichen Anteil an der zeitgemäßen fachlichen und personellen Ausrichtung der Berliner Hirschen und überzeugen damit Kunden im Pitch ebenso wie in der Zusammenarbeit", sagt Hans-H. Langguth zu seinen neuen Co-Geschäftsführern.



Bei Zum goldenen Hirschen betreuen aktuell über 300 Mitarbeiter an den Standorten Berlin, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, Frankfurt und Wien ein Etatvolumen von über 150 Mio. Euro. Auf der Kundenliste stehen u.a. Ferrero (u.a. nutella, kinder Überraschung, duplo), die Hamburger Sparkasse, die AOK Baden-Württemberg, MediaMarkt, OBI und C&A.