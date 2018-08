%%%Saatchi & Saatchi holt Frederic Van Camp als Head of Digital%%%

Frederic Van Camp, 38, wird neuer Head of Digital von Saatchi & Saatchi in Düsseldorf. Er folgt auf Sebastian Plagge, der die Agentur vor rund einem Jahr verlassen hatte. Dessen Aufgaben wurden in der Zwischenzeit von einem Interimsmanager übernommen. Van Camp leitet ab sofort das 15-köpfigen Digitalteam und verantwortet in dieser Funktion die strategische Führung, Gestaltung und Erweiterung des digitalen Angebotes. Dazu sollen insbesondere die Leistungsbereiche Digital Campaigning, Customer Experience Design sowie Data, Content und Social Media Marketing weiter ausgebaut werden. Zudem steht Van Camp Benjamin Müller-Grote, Executive Client Service Director, bei der Betreuung des Automotiv-Kunden Renault zur Seite.

Vor seinem Wechsel zu Satchi & Satchi arbeitete Van Camp bei Instinctif Partners. Dort war zuletzt als Director und Head of Design & Digital in Köln tätig war. Davor war er für den Dienstleister als Senior Consultant in London beschäftigt. Frühere Agenturstationen in London waren Digitas LBi sowie Prospect, Syzygy und Bartle Bogle Hegarty (BBH).