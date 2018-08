%%%Ole Jendis verstärkt die Geschäftsleitung im FAZ-Fachverlag%%%

Anfang August 2018 startete Ole Jendis, 40, als Geschäftsbereichsleiter Finanzen und Mitglied der Geschäftsleitung beim FAZ-Fachverlag Frankfurt Business Media (FBM). In dieser Position ist er verantwortlich für das Portfolio der Medien und Veranstaltungen aus dem Geschäftsbereich Finanzen, darunter das Fachmagazin 'Finance' und die 'Structured Finance', eine Kongress-Messe für Finanz-Entscheider. Seine Aufgaben umfassen neben dem Aufbau und der Weiterentwicklung der Angebote für die Finanzen-Communities auch die Integration der Mitte Juli durch FBM erworbenen Medienmarke 'dpn – Deutsche Pensions und Investment Nachrichten'. Ebenfalls in die Verantwortung von Ole Jendis fällt der expandierende Bereich Research & Studien, den FBM in Zusammenarbeit mit dem FAZ-Institut betreibt.

Jendis war knapp vier Jahre lang Verlagsleiter des Unternehmer-Magazin 'impulse' (ehemals G+J) und organisierte den Management-Buy-out und den Aufbau der Impulse Medien GmbH, bevor er im Januar 2017 zur Hirschen-Tochter und Multichannel-Agentur Ressourcenmangel nach Berlin wechselte.