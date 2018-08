%%%Intershop Communications AG: Marketing-Vorstand Axel Koöhler legt Amt nieder%%%

Axel Köhler, Mitglied es Vorstandes der Intershop Communications AG in Jena, hat mit sofortiger Wirkung per 16. August 2018 sein At niedergelegt, da mit dem Aufsichtsrat keine Einigung über eine Vertragsverlängerung erzielt werden konnte. . Bei dem Anbieter von Omnichannel-Commerce-Lösungen war Axel Köhler als Chief Sales Officer für die Ressort Marketing und Sales verantwortlich.

Axel Köhler kam im Mai 2013 als Senior Vice President Global Sales and Marketing zu Intershop; in dieser Funktion zeichnete er bereits für die weltweiten Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten bei Intershop verantwortlich. 2015 wurde er in den Vorstand berufen.

Christian Oecking, Aufsichtsratsvorsitzender der Intershop Communications AG, bedankt sich für die erbrachten Erfolge: "Intershop setzt die Transformation in Richtung Cloud-Geschäft konsequent um. Hierfür hat Herr Köhler wesentliche Beiträge geleistet. Dies gilt zum einen hinsichtlich des heute gebotenen Produkt-und Service-Portfolios, wo nun eine konsequente Cloud-Orientierung und der Fokus auf das B2B-Geschäft liegt. Zum anderen war er federführend bei der dafür notwendigen Anpassung interner Prozesse. Dafür bedanken wir uns ausdrücklich und wünschen ihm alles Gute für kommende Aufgaben."