SpotX und Smartclip führen Business Development zusammen



Alexander Krause verantwortet künftig neue Publisher-Kooperationen von Smartclip und SpotX (Foto: SpotX)

SpotX und smartclip stellen sich im Business Development gemeinsam neu auf. In der neu geschaffenen Position des Head of Business Development – New Cooperations verantwortet Alexander Krause ab sofort neue Publisher-Kooperationen beider Unternehmen in der DACH-Region. Damit können Publisher aus einer Hand auf die Dienste von SpotX und Smartclip zurückgreifen, die die Vermarktung von In- & Out-Stream, Out-Stream Rich Media-Formaten und Ad Technologie sowie BI-Systement umfassen.

Seit 2016 ist Alexander Krause bei SpotX im Business Development-Team. Mit dem Start von SpotX in Deutschland, Österreich und der Schweiz war er verantwortlich für den Aufbau des Publisher-Portfolios. Bevor er zum SpotX-Team in Hamburg stieß, arbeitete Krause drei Jahre lang bei netzathleten Media in München und war dort für Online-Vermarktungskooperationen zuständig.

Dr. Oliver Vesper, Geschäftsführer von smartclip und SpotX, sagt: "Der Integrationsprozess von SpotX und Smartclip schreitet voran, und mit Alexander Krause haben wir einen Video-Experten mit der notwendigen Erfahrung, um neue und individuelle Kooperationsangebote für unsere Publisher-Partner zu entwickeln. Er unterstützt unsere Publisher bei allen technologischen Fragen rund um die Themen: Ad Server, SSPs und programmatische Plattform- und Monetarisierungsstrategien. Im engen Austausch mit den beiden Head of Business-Development-Kollegen Anne Hinrichsen und Henning Schwandt ist unser gesamtes Publisher Management-Team hervorragend für die Herausforderungen im Markt aufgestellt."