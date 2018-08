%%%Tina Holmes wechselt von Apple zu DDB Berlin%%%

DDB Berlin, Teil des Agenturnetzwerks DDB Worldwide, holt Tina Holmes an Bord. Die Deutschamerikanerin kommt vom Technologie-Konzern Apple, wo sie im Personalmanagement für die Märkte Deutschland, Schweiz, Niederlande und Schweden tätig war. An ihrer neuen Wirkungsstätte übernimmt Holmes die neugeschaffene Position der Head of Human Resources und verantwortet damit ab sofort alle HR-Themen des DDB-Hauptstadt-Büros. Zu ihren Aufgaben zählen die Professionalisierung von Prozessen und Strukturen in der strategischen Personalentwicklung und im Talentmanagement. Außerdem soll sie die disziplinübergreifende Zusammenarbeit bei DDB Berlin weiter vorantreiben.

Holmes blickt auf über 15 Jahre Erfahrung als Personalmanagerin in verschiedenen Führungspositionen zurück. Vor ihrer Zeit bei Apple arbeitete sie insgesamt neun Jahre für Sony Deutschland im Personalwesen.

Tina Holmes über ihre neue Rolle: "Nach Stationen bei Großkonzernen wie Sony und Apple ist es für mich eine spannende neue Aufgabe, auf Agenturseite zu wechseln und für eine starke und abwechslungsreiche Agenturmarke wie DDB arbeiten zu können."