Trauer um den Lesezirkel-Experten Totila Zapf

Im Alter von 81 Jahren verstarb am 9. August 2018 der Verlagsmarktforscher und Lesezirkel-Experte Totila Zapf in seiner Heimstadt Hamburg. Nach dem Studium der Mathematik begann er seine berufliche Laufbahn zunächst auf Institutsseite (u. a. in Allensbach), ehe er Ende 60er Jahren in die Dienste des Axel Springer Verlages in Hamburg trat. 1971 wechselte er zum Jahreszeiten Verlag, wo er die Leitung der Stabsstelle Marktforschung übernahm. Dort "erfand" er die Funktionsanalyse, ein Mafo-Instrument, das die redaktionellen Inhalte-Mengen in den Mittelpunkt stellte.

Parallel zum Jalag-Job begleitete Totila Zapf auch die Lesezirkel-Branche und deren Mafo-Präsenz in der AGMA sowie im ZAW. Mit seinem Humor und seinem detaillierten Wissensfundus überraschte Totila Zapf auf vielen Branchen-Events nicht nur die Teilnehmer, sondern auch häufig seine Kollegen.