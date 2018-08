%%%dfv Mediengruppe: Jörg Meyer kommt als Verlagsleiter Stellenmarkt & Karriere%%%

Bei der dfv Mediengruppe in Frankfurt steigt Jörg Meyer, 47, Anfang Oktober 2018 als Verlagsleiter für den Geschäftsbereich Stellenmarkt & Karriere ein. In dieser Funktion soll Meyer die Stellenmarkt-Angebote (Print + Online) sowie die Face2Face-Karriere-Plattformen der Medien-Marken Lebensmittelzeitung, TextilWirtschaft und Horizont betreuen. Meyer, der in den vergangenen vier Jahren bei der FAZ für den Bereich Stellenmarkt zuständig war, bringt für seine künftige Aufgabe auch Agentur-Erfahrung mit: er war vor seiner FAZ-Zeit 15 Jahre für die Personal-Agentur Königsteiner Gruppe tätig.

Mit dem Eintritt von Jörg Meyer übernimmt dfv-Geschäftsführer Markus Gotta die Verantwortung für den Geschäftsbereich Stellenmarkt & Karriere, um den sich bislang innerhalb der GF Peter Esser kümmerte. Mitzuteilen ist zudem, dass Daniela Waldmann, bisher Objektleiterin Stellenmarkt & Karriere, das Haus per Ende September 2018 verlassen wird.