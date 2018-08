%%%GF-Wechsel bei der Hamburger Digital-Agentur Cellular%%%

Bei der 1999 gegründeten Hamburger Digital-Agentur Cellular hat sich ei Wechsel in der Geschäftsführung vollzogen. Panos Meyer, seit Herbst 2017 als Director Business Development und Marketing an Bord, löst den Agentur-Gründer Birger Veit ab, der mit seiner Familie nach New York umziehen will. Veit bleibt der Agentur als Gesellschafter erhalten. Panos Meyer wird die Digital-Agentur zusammen mit dem Co-Gründer Roman Kocholl führen. Cellula ist 1999 aus der Verlagsgruppe Milchstrasse entstanden und heute neben dem Stammsitz Hamburg auch noch mit einem Büro in Wien präsent. Das rund 100 Köpfe zählende Cellular-Team ist in allen Bereichen der diitalen Transformation aktiv und betreut Kunden wie die regionale Drogerie-Kette Budnikowski, das ZDF, TUI Cruises, Unitymedia, die Deutsche Welle, die Deutsche Bank oder TV Spielfilm sowie die 'Neue Zürcher Zeitung'.

Panos Meyer, der von 1996 bis 1999 Marketing an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster studierte, startete seine berufliche Laufbahn 1999 beim Kabelnetz-Betreiber Primacom in Leipzig. Danach folgten Stationen bei Unitymedia, Interroute Deutschland GmbH, Sporthouse AG sowie Fying.com. Im April 2015 ging er als Senior Account Executive bei Twitter Deutschland an Bord wechselte von dort zu Cellular.