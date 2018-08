%%%Engine Group schnappt Global CEO von der Interpublic-Tochter UM%%%

Die unabhängige britische Agentur-Gruppe Engine Group engagiert Kasha Cacy als neue weltweite CEO. Cacy kommt von Interpublic-Tochter UM wo sie zuletzt als US CEO tätig war. In ihrer neuen Rolle wird Cacy eng mit Executive Chairman Paul Caine zusammenarbeiten. Wer die Nachfolge von Cacy bei UM antreten wird, ist bisher noch nicht bekannt.







Kasha Cacy kam 2007 zu UM, wo sie die US Communications Planning Group startete und zu einem maßgeblichen Bereich des UM-Angebots entwickelte. Später wechselte sie zu J3, der dedicated-Einheit von Interpublic für den Konzern Johnson & Johnson. In 2012 leitete und gewann Cacy den Pitch um den US-Post-Etat und ein Jahr später leitete die den erfolgreichen Pitch um Hershey-Etat. Ende 2014 wurde Kasha Cacy zum US President von UM befördert und zwei Jahre später stieg sie zur ersten US CEO bei der Interpublic-Tochter auf. Sie startete ihre Karriere bei Accenture und wechselte danach als Communications Strategist für den IBM-Etat zur WPP-Tochter Wunderman. Von Wunderman ging es zu Ogilvy, wo sie das weltweite Communications Startegy Team für IBM in Advertsiting, Direct Marketing und Digital leitete.