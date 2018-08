%%%Mirum ernennt ersten weltweiten Chief Strategy Officer %%%



Mark Newcomer wird Mirums erster Global CSO (Foto: Mirium)

Die JWT-Tochter Mirum befördert Mark Newcomer zum weltweiten Chief Strategy Officer (CSO), mit dieser neu geschaffenen Position unterstreicht die Agentur Mirum ihre Ambitionen in Richtung Consulting.







Newcomer war zuletzt für JWT-Strategie im Raum Nordamerika zuständig. In seiner neuen Rolle bei Mirum wird er zusätzlich die Bereiche Planning und Analytics global abdecken. Er bringt bereits Erfahrung aus dem Consulting-Business mit - aus seiner Zeit bei Accenture und Forrester. Er kam 2016 als CSO für Nordamerika zu Mirum .







Derzeit unterstützt Mirum seine Kunden bei der Business Transformation und Entwicklung neuer Technologien - im Vordergrund sehen dabei Communications-Pläne, Design & Experience sowie Activation in digitalen und traditionellen Plattformen. Zu den weltweiten Kunden von Mirum zählen Qualcomm, Unilever und Mazda. In Europa ist Mirum unter anderem in Düsseldorf, London, Madrid, Mailand, Paris, Helsinki und Stockholm präsent.