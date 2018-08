%%%Accenture verstärkt die Kreation im Norden mit Adam Kerj %%%



Der Schwede Adam Kerj wird CCO bei Accenture Interactive (Foto: Accenture)

Accenture Interactive holt sich für den Skandinavischen Raum einen der kreativsten Köpfe Schwedens an Bord: Adam Kerj wird als Chief Creative Officer (CCO) die Kreation für Kunden aus Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland verantworten.





Kerj war zuvor in gleicher Position bei McCann Nordics tätig. Davor arbeitete er als CCO für die Agenturen 360i North America und J Walter Thompson in New York. Im Lauf seiner Karriere hat Kerj Kunden wie Ben & Jerry's, Coca-Cola, HBO, Oreo, Pampers, Puma, Sony, Rolex und Toyota betreut. Seine Arbeiten wurden u.a. bei der OneShow und den Webby Awards ausgezeichnet, Kerj hat Effies und Löwen gewonnen - unter anderem auch einen Cannes Lion Grand Prix für Oreo.