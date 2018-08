%%%Engine ernennt Kasha Cacy zum Global CEO %%%

Kasha Cacy wird zum 4. September 2018 Global Chief Executive Officer der Engine-Group mit Sitz in New York. In dieser Position wird sie die 17 Niederlassungen des Marketing-Dienstleisters in Nordamerika, Großbritannien, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum betreuen. Mit ihrer Expertise in den Bereichen Medien, Daten, Marketing und Beratung soll sich dabei helfen, das Unternehmenswachstum der Marken-, Verlags- und Agenturpartner voranzutreiben. Cacy berichtet an Paul Caine, Vorstandsvorsitzenden von Engine Executive.

Cacy kommt von UM, dem Full-Service-Marketing- und Media-Agentur-Netzwerk von IPG Mediabrands, wo sie als US-CEO tätig war. In ihren zehn Jahren im Unternehmen war sie zuletzt für alle US-Aktivitäten verantwortlich. Dort betreute sie Kunden wie J & J, Chrysler, Cola, Hershey, Sony Pictures, USPS, CV, und Charles Schwab. Zu den weiteren beruflichen Stationen zählen McCann Erickson, Ogilvy, Cheil Communications, Wunderman und Accenture.