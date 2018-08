%%%Hirschen-Stratege Matthias Breitschaft wechselt zur Serviceplan Consulting Group%%%

Die Serviceplan Gruppe verstärkt ihre Strategie- und Innovationsberatung: Mitte September geht Matthias Breitschaft als Geschäftsführer bei der Serviceplan Consulting Group an Bord. Der Markenstratege, der in der Hirschen Group 2015 den Ableger VORN Strategy Consulting mitbegründet hat, soll zusammen mit Alessandro Panella und Thomas Zervos die Entwicklung des Bereichs vorantreiben.

Breitschaft bringt Erfahrung in Agenturen wie Scholz & Friends und Jung von Matt mit. Bei VORN hat er nationale und internationale Kunden in der Markenführung und digitalen Transformation beraten.

Für GF Thomas Zervos kommt Breitschaft zu einem wichtigen Zeitpunkt: "Wir wachsen stark in innovativen Beratungsfeldern und haben eine hohe Nachfrage an Strategieentwicklung und Beratung für Markenführung, Kommunikation und Digitalisierung. Mit Matthias Breitschaft werden wir den Wünschen unserer Kunden noch besser gerecht werden."



Die Serviceplan Consulting Group wurde im Frühjahr 2016 gegründet und ist an den Standorten München, Hamburg, Berlin und Köln mit rund 50 Strategen und Beratern vertreten.