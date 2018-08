%%%Daniel Nopper verstärkt das Neugeschäftsteam bei ecx.io %%%

Die IBM-Tochter ecx.io holt Daniel Nopper als Business Development Manager an Bord: Er soll sich um den Ausbau des Projektgeschäftes mit dem Fokus auf SAP Customer Experience kümmern. Der Informatikkaufmann, der ein Studium der Fachrichtung Business Administration an der Hochschule Düsseldorf und der Tecnológico de Monterrey in Mexiko absoviert hat, ist einer von über 50 neuen Fachkräften, die ecx.io im laufenden Jahr eingestellt hat.

"Wir freuen uns, mit Daniel Nopper einen fachlich und strategisch versierten Mitarbeiter gefunden zu haben, der unsere Expertise weiter verstärkt", sagt Markus Dietrich, Managing Director und New Business Leader bei ecx.io: "Für unsere Projekte im Digital Marketing, E-Commerce und entlang der gesamten Customer Journey benötigen wir digitale Macher wie Daniel Nopper, um die Grundlage für Wachstum und weitere Innovationen zu schaffen."

ecx.io beschäftigt an den Standorten in Düsseldorf, Bracknell, Varaždin, Wels, Wien, Zagreb und Bangalore insgesamt über 350 Mitarbeiter.