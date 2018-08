%%%Vertikom: Gert Pieplow-Scholl steigt zum CEO auf%%%

Gert Pieplow-Scholl, bis dato Chief Sales Officer bei der Digital-Agentur-Gruppe Vertikom mit Hauptsitz in Nürnberg, ist zum CEO aufgestiegen. Der bisherige CEO Oliver Walter grüßt nun als Chairman. Der 47-jährige Pieplow-Scholl kam 2003 als Key-Account-Manager Sales & Training zur Digital-Agentur, die damals noch den Namen Dialogfeld trug. Die Vertikom-Gruppe gehört seit dem 5. Juni 2018 zur polnischen ASM Group mit Hauptsitz in Warschau. ASM hat die Anteile der Investment Company Seafort Advisors übernommen, die vier Jahre an Vertikom beteiligt war.

Die börsennotierte ASM Group ist eine führende polnische Agenturgruppe, die sich auf umfassende Outsourcing- und Vertriebsunterstützung spezialisiert hat. Die Gruppe mit Sitz in Polen (Warschau) und Italien (Mailand, Turin und Rom) betreut mehr als 600 Kunden und weist nach der Transaktion einen Umsatz von mehr als 135 Millionen Euro aus.

Zur ASM Group gehören die ASM Sales Force Agency, Grey Matters, Truppo Trade Service, Largo Group S.A. und Trade S.p.A. - die Vertikom-Gruppe ist derzeit mit über 850 beschäftigten an zehn Standorten in der DACH-Region aktiv.