%%%Koehler-Gruppe: Christoph Müller-Stoffels grüßt als Head of Marketing & Communications%%%

Bei dem international tätigen Papier-Hersteller Koehler Group in Oberkirch (Umsatz 2017: ca. 700 Millionen Euro - 1.850 Beschäftigte) ist Christoph Müller-Stoffels als Head of Marketing & Communications an Bord gegangen. Der frühere Microsoft-Marketing-Mann, der auch kurze Zeit bei der Haufe-Gruppe als Content Marketing Manager tätig war, steht seit Anfang Juli 2018 auf der Koehler-Pay-Roll.

Die 1807 gegründete und nach wie vor in Familienbesitz befindliche Koehler Group gilt als Weltmarktführer in den Bereichen Thermo-Papiere und Bierdeckel.