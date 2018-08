%%%Kirsten Ludowig wechselt vom Handelsblatt zur Metro AG%%%

Anfang November 2018 wird Kirsten Ludowig, seit 2008 für die Wirtschaftszeitung 'Handelsblatt' tätig und dort zuletzt Leiterin des Ressorts Unternehmen und Märkte, zur METRO AG in Düsseldorf wechseln. Beim dem Handelskonzern wird sie als Leiterin der Externen Kommunikation Rüdiger Stahlschmidt ablösen, der das Haus nach zehn Jahren zum 31. Oktober 2018 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer anderen beruflichen Aufgabe zuzuwenden. Die Absolventin der Deutschen Journalistenschule wird künftig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Social-Media-Aktivitäten verantwortlich sein und direkt an Gerd Koslowski berichten, der am 1. Juli 2018 die Position des Leiters der Konzern-Kommunikation übernommen hat.

"Kirsten Ludowig ist eine ideale Ergänzung unseres Teams in der Konzern-Kommunikation. Zum einen verfügt sie über ein sehr gutes Netzwerk in den für die METRO AG relevanten Medien und bringt alle Voraussetzungen für die Finanzkommunikation eines MDAX-Konzerns mit", sagt Gerd Koslowski, Leiter Konzernkommunikation der METRO AG."Mit Kirsten Ludowig gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin für crossmedialen Journalismus. Ich freue mich sehr, dass sie die Weiterentwicklung unserer Kommunikation mitgestalten wird."