DWS holt Karsten Swoboda als Pressesprecher

%%%DWS holt Karsten Swoboda als Pressesprecher%%%

Der Vermögensverwalter DWS Group mit Sitz in Frankfurt am Main ha im Zuge des Börsengangs die Position des Pressesprechers neu geschaffen. Diese Aufgabe wird Karsten Swoboda, 45, Anfang September 2018 übernehmen. Er kommt von der Commerzbank AG, o er seit 2012 als Senior-Pressesprecher Finanzen und Strategie aktiv ist. ´Bei der DWS Group wird Swoboda für die Finanzkommunikation verantwortlich sein. Er wird an Adib Sisani, Global Head of Media Relations und stellvertretender Leiter des Bereichs Unternehmenskommunikation berichten.

zurück

( ) 27.08.2018

Druckansicht

Artikel empfehlen