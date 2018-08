%%%BBDO-Kreativ-Chef Ton Hollander wechselt zu Optimist Europe%%%



Dirk Spakowski und Ton Hollander (v.l.) bauen das Europa-Geschäft von Optimist aus (Foto: Optimist)

Vor knapp drei Jahren war BBDO Düsseldorf-Kreativ-Chef Ton Hollander, 46, bereits fast auf dem Absprung. Seinerzeit wechselte er vom Berliner nach Düsseldorfer. Nun ist der vielfach ausgezeichnete Kreative doch noch gegangen: Als Chief Creative Officer (CCO) wird er ab sofort bei Optimist mit Dirk Spakowski das Europa-Geschäft der US-Agentur ausbauen. Optimist hat gerade gemeinsam mit thjnk den weltweiten Etat für die Automarke Skoda gewonnen.

Der gebürtige Holländer Hollander hat Grafikdesign studiert und zunächst für niederländische Agenturen gearbeitet. Mit kurzer Unterbrechung war er seit dem Jahr 2000 beim BBDO-Network. Nur von 2004 bis 2006 arbeitete er als Gründungsmitglied für kempertrautmann in Hamburg, bevor er als CD zu BBDO Düsseldorf zurückkehrte, um für das smart-Team die kreative Verantwortung zu übernehmen. 2010 wurde er zunächst zum Executive Creative Director von BBDO Berlin befördert und danach zum Creative Managing Director ernannt. 2016 ging er dann als CCO für BBDO Düsseldorf und Proximity Worldwide zurück an den Rhein. Er ist Mitglied des ADC und hat weltweit zahlreiche Awards gewonnen – darunter ADC Deutschland, Cannes Lions, Clio, D&AD, Eurobest, On Show und Red Dot Design. Zu seinen am meisten prämierten Arbeiten gehören der smart-Film 'Offroad', der neben vielen Kreativpreisen auch Effectiveness Awards gewann und sogar beim Super Bowl gezeigt wurde.

Im smart-Team traf Hollander auf Spakowski, der seit letztem Jahr die Optimist Europa-Geschäfte von Hamburg aus leitet. Optimist ist auf Experience-Design und digitale Kommunikation fokussiert und arbeitet in Europa u.a. für Google. Außerdem hat Optimist Konzept und Content für die gerade eröffnete James Bond '007 Elements' Installation in Sölden mitentwickelt. Gemeinsam mit thjnk wird Optimist Europe ab Anfang 2019 die Automarke Skoda weltweit mit einem customized Team betreuen.

"Mit Ton Hollander habe ich zwölf Jahre gearbeitet. Er ist für mich – um es in Fußballsprache auszudrücken – ein kompletter Spieler auf höchstem Niveau. Er kann einfach alles: relevante Ideen entwickeln über digitale Kommunikation bis hin zu Events. Und passt damit perfekt zur Ausrichtung von Optimist. Hinzu kommt, dass Ton auch ein toller Mensch ist, mit dem es einfach Spaß macht zu arbeiten", kommentiert Spakowski, Geschäftsführer und Partner von Optimist Europe.

"Zusammen mit Dirk Spakowski einen neuen Agenturtypus wie Optimist Europe auszubauen, war für mich der entscheidende Grund für den Wechsel. Noch einmal völlig neue Erfahrungen zu machen und mein ganzes Wissen dafür einbringen zu können, ist eine tolle Chance, die ich auf keinen Fall missen möchte", sagt Hollander, künftiger CCO von Optimist Europe.

Optimist wurde 2009 von Jürgen Dold, Nils Arend und Rose Odeh in Los Angeles gegründet. Mittlerweile hat die Agentur 120 Mitarbeiter und Büros in L.A., New York, London und Hamburg. Dirk Spakowski verantwortet das Europageschäft. Das Team besteht aus Architekten, Set-Designern, Kreativen, Filmemachern, Designern und Digitalen, um Brand-Experience Konzepte erlebbar zu machen. Zu den wichtigsten Kunden gehören Nike, Google, Target (US-Retail), Facebook und Red Bull.