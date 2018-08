%%%BBDO Berlin holt Mark Hassan und Siyamak Jung an Bord%%%

BBDO meldet Neuzugänge im Management des Berliner Standorts: Anfang Januar 2019 steigt Mark Hassan als Beratungsgeschäftsführer ein. Der 42-Jährige kommt von Grabarz & Partner; als Client Service Director hat er in der inhabergeführten Hamburger Agentur den Burger King-Etat betreut. Berlin ist kein neues Pflaster für Hassan: In der Hauptstadt stand er bereits bei Jung von Matt/Spree und Heimat unter Vertrag. Im Lauf seiner Karriere hat er nationale und internationale Etats wie Netflix, Mini, Burger King, die Volksbanken Raiffeisenbanken, Coca-Cola oder Hornbach verantwortet. Nun soll er gemeinsam mit Beratungs-GF Francis Heusel und Kreativgeschäftsführer Till Diestel den Standort weiterentwickeln.

Hassan folgt auf Jens Fauth, der in eine Berliner Digitalagentur wechselt. Zugleich verstärkt BBDO die Beratung zusätzlich durch weitere internationale Neuzugänge: Schon an Bord sind Group Account Director Martha Rzeppa, die von Velocity aus New York kommt und Goldiss Afshar, die den Social Media-Bereich verantwortet.

Neuer ECD: Siyamak Jung

Einen Wechsel gibt es auch in der Kreation: Kreativgeschäftsführer Tobias Grimm geht aus persönlichen Gründen zurück nach Hamburg. Als Neuzugang steigt Anfang November Siyamak Jung, 39, bei BBDO Berlin ein. Der vielfach ausgezeichnete Kreative hat zuvor neun Jahre bei Thjnk und davor bei Heimat gearbeitet. Mit dem Wechsel steigt Jung zum Executive Creative Director auf. Zu seinen größten Kunden zählen bislang Audi, Hornbach, Media Markt und Ikea. Weitere neue Teammitglieder in der Kreation sind Wolfgang Warzilek, Erick Barrios Hernandez, George Gremin und Saydan Celik.