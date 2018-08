%%%rbb Media ernennt neue Geschäftsführerin%%%



Edda Kraft wechselt von Saxonia Entertainment zur rbb-Tochter (Foto: rbb/Thomas Ernst)

Edda Kraft wird zum 1. November Geschäftsführerin der rbb media GmbH in Berlin. Sie übernimmt die Aufgabe von Klaus Wilhelm Baumeister, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Kraft war knapp 10 Jahre als Bereichsleiterin Infotainment bei Endemol Deutschland tätig. Im Jahr 2001 kam sie nach Berlin und stieg in die Geschäftsführung beim Medienkontor FFP GmbH ein. Bei Sat.1 in Berlin leitete sie sechs Jahre lang den Bereich Entertainment/Infotainment und seit 2012 ist sie die alleinige Geschäftsführerin der Saxonia Entertainment GmbH in Leipzig. Sie ist unter anderem Mitglied im Aufsichtsrat des Medienboard Berlin-Brandenburg und Vorsitzende des Beirats der 'Sabine Christiansen Kinderstiftung' in Berlin.

Die rbb Media GmbH ist die für wirtschaftliche Dienstleistungen zuständige Tochtergesellschaft des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Dazu zählen beispielsweise die Vermarktung von Werbezeiten, Programmverwertung, Merchandising, Mitschnittservices, Lizenzen sowie Kooperationen und Sponsoring. Die rbb media ist zudem an verschiedenen Produktionsfirmen beteiligt und realisiert mit ihnen multimediale Programmangebote.