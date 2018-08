%%%Adjust holt J.P. Morgan-Manager als CFO%%%

Die 2012 in Berlin gegründet App-Analyse-Company Adjust GmbH zählt zu den erfolgreichsten Start-ups aus Deutschland. Der inzwischen weltweit führende Anbieter für mobile Measurement hat sich einen erfahrenen Finanz- sowie M&A-Manager "geangelt": Mirko Deneke, zuletzt bei der Investment-Bank J.P. Morgan in London aktiv, wird künftig als Chief Financial Officer bei Adjust das globale Finanz-Geschäft leiten und die Bereiche Finanz-Planung, Analyse & Reporting, Investor Relations sowie Mergers & Acquisitions verantworten. Mit diesem Personal-Coup setzt CEO und Co-Founder Christian Hentschel ein Zeichen und unterstreicht die globalen Ambitionen von Adjust. Vor seiner Zeit bei J.P. Morgan war Mirko Deneke für Deloitte in New York tätig und betreute börsennotierte Konzerne bei der globalen Finanz-Berichterstattung.

"Mirko bringt eine exzellente Vita sowie ein außergewöhnliches, strategisches Verständnis für unser Geschäft und unseren Markt mit", erklärt Adjust-CEO Christian Henschel. "Seit unserer Gründung hat Adjust ein Umsatzwachstum von mehr als 50% pro Jahr erzielt. Mittlerweile haben wir mehr als 250 Mitarbeiter weltweit und sind seit mehr als 3 Jahren profitabel. Mirko’s Führungsqualitäten und finanziellen Kompetenz, wird Adjust dabei unterstützen unsere Aktivitäten und unser Produktportfolio noch weiter auszubauen und weiterhin profitabel zu wachsen."



"Ich war von Anfang an von der Kultur, dem Produkt, der Kunden-Orientierung, der globalen Präsenz, dem Wachstum und der finanziellen Aufstellung von Adjust beeindruckt", so Deneke. "Adjust hat ein erstklassiges Produkt entwickelt und baut auf einem treuen und globalen Kundenstamm auf. Als CFO werde ich das Unternehmen insbesondere dabei unterstützen, in neue Technologien und Produkte zu investieren und weitere Märkte zu erschließen, um unser profitables Wachstum weiter fortzusetzen."

Adjust ist Marketing Partner aller führenden Marketing-Plattformen, einschließlich Facebook, Google, Snap, Twitter, Naver, Line, und WeChat. Dynamische Adjust-Integrationen werden von über 1.200 führenden Netzwerk- und Analytik-Anbietern weltweit genutzt. Insgesamt verwenden mehr als 20.000 Apps die Produkt-Lösungen von Adjust, um ihre Performance zu verbessern.