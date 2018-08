%%%Bernd Hoffmann wird neuer CEO von virtual minds%%%



Bernd Hoffmann wechselt vom Gesellschafter ProSiebenSat.1 zu virtual minds (Foto: virtual minds)

Am 1. Januar 2019 wird Bernd Hoffmann, 54, CEO der virtual minds AG. Der Gründer und bisheriger Vorstandssprecher Andreas Kleiser, 39, wechselt nach 18 Jahren in der Unternehmensführung in den Aufsichtsrat der Freiburger Technologie-Holding. Hoffmann steigt dort bereits am 1. September ein und übernimmt dann sukzessive die Konzernspitze.

Hoffmann war zuletzt Geschäftsführer Advertising Platform Solutions bei ProSiebenSat.1. Die TV-Gruppe ist zusammen mit United Internet Gesellschafter der virtual minds AG. Seine berufliche Laufbahn startete Hoffmann 1994 im Produktmanagement der ProSieben Media AG. Nach Stationen bei LetsBuyIt.com (Leitung Media), der Kirch New Media AG (General Manager Vertical Games) und Mindmatics (Director New Business) wechselte Hoffmann 2005 als Geschäftsführer der MediaCom-Tochter Beyond Interactive auf Agenturseite. 2007 übernahm er als Geschäftsführer GroupM Interaction die Verantwortung für das gesamte Digitalgeschäft der größten Mediaagentur in Deutschland. Anschließend agierte er als CEO von GroupM Connect und Geschäftsführer von Quisma. Vor seiner Rückkehr zu ProSiebenSat.1 Anfang 2018 leitete Hoffmann zuletzt als CCO GroupM den Sales & Consultancy-Bereich der 'M-Plattformen'.

Andreas Kleiser hat die virtual minds AG 2001 in Freiburg gegründet. Im Zuge weiterer Firmengründungen, -beteiligungen und -übernahmen wie myLoc managed IT AG, Adition, Yieldlab, Active Agent, The Adex und AdClear fokussierte er die Holding auf die Geschäftsfelder Digitale Mediatechnologie und Rechenzentrums-Infrastruktur. In den Jahren 2008 und 2015 stiegen zunächst United Internet und dann ProSiebenSat.1 als strategische Investoren ein.