Egmont Ehapa Media strukturiert die Magazin-Redaktion um

Peter Höpfner, bisheriger Editorial Director für das Magazingeschäft bei Egmont Ehapa Media, wird zum 1. September 2018 als Global Creative Director ins Global Licensing-Team von Egmont Publishing berufen. Er ist dort neben Disney Comics für verschiedene weitere Marken (u.a. Marvel, Lucas, Hasbro, Mattel, Nickelodeon, Dreamworks) und sämtliche weitere Non-Disney-Magazine verantwortlich. Er berichtet direkt an Silvia Figini, Vice President Global Licensing.

Für Egmont Ehapa Media wird Peter Höpfner weiter die Publishing-Planung des 'Lustigen Taschenbuch'-Portfolios koordinieren und behält bei allen Comic-Magazinen die Hauptverantwortung.

Ebenfalls ab 1. September wird Marko Andric für Egmont Ehapa Media in die Position des Editorial Director Magazines berufen. Er ist seit 2008 in der Magazin-Redaktion tätig und war dort zuletzt Verantwortlicher Redakteur für das Magazin-Portfolio. Seine neue Funktion schließt die Verantwortung für alle Magazine mit redaktionellem Anteil und/oder Extra ein (u.a. das Disney-Portfolio, 'Wendy', 'Benjamin Blümchen', 'Power Magazin', '#behype' und 'Kick Club'). Marko Andric berichtet direkt an Jörg Risken, Publishing Director Magazines.