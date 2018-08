%%%Ex-Edelman-Chefin Susanne Marell wird GF bei JP KOM%%%



Das neue JP KOM-GF-Trio: Jörg Pfannenberg (l.), Susanne Marell und Arne Borgards - Foto: JP KOM

Zum 1. Oktober 2018 wird Susanne Marell, zuletzt Deutschland-Chefin von Edelman.ergo, in die Geschäftsführung der Kommunikationsberatung JP│KOMeintreten und für die Bereiche Human Resources und New Business verantwortlich sein. In den kommenden Jahren soll sie auch Anteile erhalten.

JP│KOM ist mit 45 Beschäftigten an den Standorten Düsseldorf und Frankfurt aktiv. Die Agentur ist auf die Bereiche Unternehmens- und B2B-Kommunikation sowie Healthcare spezialisiert, der Digital-Anteil am Umsatz liegt bei rund 50 %. Mit Susanne Marell besteht die Geschäftsführung künftig aus den geschäftsführenden Gesellschaftern Jörg Pfannenberg, 58, und Arne Borgards, 45, sowie Martin Camphausen (Director HealthCare), 34, und Manuel Wecker (Director Digital), 31.

"Wir sind stolz, dass sich Susanne Marell für JP│KOM entschieden hat. Sie ist eine der besten Kommunikationsmanagerinnen in Deutschland", kommentiert Agentur-Gründer Jörg Pfannenberg. "Susanne Marell und JP│KOM stehen seit Jahren für operative Exzellenz, von dieser Verbindung werden unsere Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen profitieren."

Susanne Marell kennt JP│KOM schon lange: "Jörg Pfannenberg und ich haben uns vor fast 30 Jahren bei Kohtes Klewes kennengelernt, Arne Borgards war mein Berater zu Cognis-Zeiten. Ich freue mich sehr darauf, bei JP│KOM wieder direkt für Kunden zu arbeiten und meine Vorstellungen von exzellenter Kommunikation umzusetzen. Vor allem reizt es mich, die Agentur der Zukunft zusammen mit Partnern unternehmerisch zu gestalten. Denn mehr denn je erfordert die Transformation des Marktes Raum für kreative und gleichzeitig progressive Agentur-Konzepte. Nicht zuletzt freue ich mich auch auf das attraktive Arbeitsumfeld in den Düsseldorfer Schwanenhöfen."