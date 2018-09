%%%Publicis Media stellt die Führung mit Armin Fränkl neu auf%%%

Publicis Media Exchange, der für den Medien-Einkauf zuständige Geschäftsbereich von Publicis Media, erhält einen neuen Geschäftsführer: Armin Fränkl verantwortet ab sofort als Managing Director das gesamte Investment Management der Gruppe über alle Medien-Gattungen hinweg. Vorgängerin Susanne Wallraff stellt sich nach fünf Jahren an der Spitze des Publicis‐Media‐Einkaufs neuen Herausforderungen innerhalb des globalen Netzwerks. Sie wird sich um die Steuerung des Investmentsbereichs der Publicis Media Exchange für die Region EMEA kümmern.



Fränkl kommt von Novartis, wo er sieben Jahre in unterschiedlichen Funktionen tätig war, zuletzt im Global Marketing und Sales Procurement. Zuvor wirkte der diplomierte Kaufmann bei Siemens und Sixt, ebenfalls vornehmlich in Einkauf und Einkaufscontrolling, wobei sein Verantwortungsbereich von der lokalen Ebene ausgehend kontinuierlich wuchs. In seiner neuen Rolle wird Fränkl den gesamten Medien-Einkauf der zu Publicis Media gehörenden Agenturen verantworten und gemeinsam mit den Medien-Vermarktern zukunftsfähige Geschäftsmodelle entwickeln.



"Kunden, Vermarkter, Agenturen und Auditoren müssen sich der digitalen Transformation stellen und neue Mechanismen des Zusammenspiels erarbeiten", sagt Petra Gnauert, COO DACH. "Wir sehen große Herausforderungen auf das Fernsehen zukommen, allerdings sind auch die anderen Gattungen von der Transformation betroffen. Wir danken Susanne für ihre hervorragenden Leistungen der vergangenen Jahre und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr in ihrer neuen Rolle. Armin haben wir als Ansprechpartner auf Kundenseite sowohl fachlich, als auch persönlich schätzen gelernt. In der neuen Position wird er auf den Leistungen seiner Vorgängerin aufbauen, aber auch seine eigenen Erfahrungen und seinen speziellen Blickwinkel einbringen."