%%%Markus Hardenbicker grüßt als Kommunikations-Chef bei Janssen%%%

Seit Anfang September 2018 leitet Markus Hardenbicker, 48, den Bereich Unternehmenskommunikation & Public Affairs bei Janssen, der Pharma-Sparte des HealthCare-Konzerns Johnson & Johnson in Neuss. Er kommt von GlaxoSmithKline, wo er seit 2009 aktiv war - zuletzt als Director Corporate & Product Communications. Hardenbicker bringt auch Agentur-Know-how mit: Er stand vor seiner GSK-Zeit auf der Pay-roll der Schmitgall-Gruppe in Stuttgart und arbeitete davor bei wbpr in München.

Bei Janssen übernimmt der studierte Germanist (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) die Aufgaben von Tatjana Dreyer, die zum Senior Director Regional Communications & Public Affairs EMEA aufgestiegen ist. Hardenbicker berichtet künftig an Lika Elser, Vice President Communication & Public Affairs Janssen EMEA, und indirekt auch an Iris Zemzoum, Vorsitzende der Geschäftsführung bei Janssen Deutschland.