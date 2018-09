%%%PSA Group / Opel: Harald Hamprecht lenkt die Konzern-Kommunikation in Deutschland%%%



Harald Hamprecht lenkt die Konzern-Kommunikation des Auto-Anbieters PSA Deutschland - Foto: Opel

Der französische Auto-Konzern PSA (Citroën, DS, Opel, Peugeot und Vauxhall) hat die Verantwortlichkeiten für seine Konzern-Kommunikation in Deutschland neu geregelt: Seit Anfang September 2018 ist Harald Hamprecht für alle Corporate-Themen der PSA Groupe in Deutschland zuständig. Er war bis dato General Director Internal & Corporate Communications bei Opel in Rüsselsheim und wird hier auch künftig seinen Sitz haben.

Stephan Lützenkirchen, Direktor Kommunikation und externe Beziehungen bei PSA Deutschland in Köln-Porz, bleibt weiterhin an Bord und wird sich künftig mit seinem Team um die Produkt- und Marken-Kommunikation für die Marken Citroën, DS Automobile und Peugeot kümmern.

Der Industrie- und Diplom-Kaufmann Hamprecht kam 2012 zu Opel. Zuvor war er elf Jahre als Journalist für Auto-Titel aktiv.