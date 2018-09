%%%RMS holt Hendrik Flügge als Marketing-Chef%%%



Hendrik Flügge verantwortet das Marketing bei RMS - Foto: Christina Körte / RMS

Der Audio-Vermarkter RMS in Hamburg hat wieder einen Marketingleiter: Hendrik Flügge, 53, tritt am heutigen Montag (3. Sept. 2018) sein neues Amt an. Zuletzt war er selbständiger Strategie-Berater bei "Strategy To Go" und Lehrbeauftragter an der Hochschule Macromedia. Zuvor hat er als Produzent bei der brandstage.tv GmbH und der Parapicture Film Production GmbH für Aufmerksamkeit gesorgt - unter anderem mit dem Film "Gold", der die bewegende Geschichte von Sportlern mit Handicap erzählt und vielfach ausgezeichnet wurde. Flügge bringt zudem Know-how von der anderen Schreibtisch-Seite mit: er gehörte zu den Gründungsgesellschaftern der Hamburger Media-Agentur Pilot Group. Dort war er für die Entwicklung und Umsetzung konvergenter Kommunikationsstrategien sowie außergewöhnlicher Radio-Sonderwerbeformen verantwortlich.

Sprecher der RMS-Geschäftsführung Matthias Wahl: "Wir freuen uns sehr, mit Hendrik Flügge einen versierten Kommunikationsexperten im Team zu begrüßen. Mit seinen breit gefächerten Erfahrungen in den Bereichen Media, Marketing und Strategie wird er die Positionierung von RMS und der Gattung Audio mit neuen Impulsen erfolgreich weiterentwickeln."

Hendrik Flügge: "Selten war das Audio-Universum so relevant und so in Bewegung wie heute. Ich freue mich auf die spannende Herausforderung, diese Entwicklung zu begleiten und die strategische Neuausrichtung des Marketings bei RMS zu gestalten."