Wavemaker-CEO Sebastian Hupf geht zu Sizmek



Sebastian Hupf: "Ich bin fest davon überzeugt, dass Sizmek eine wichtige Rolle in der Zukunft der Werbung spielt und spielen wird." (Foto: Sizmek)

Sebastian Hupf, seit 2017 CEO DACH bei Wavemaker, wechselt am 1. Oktober als Managing Director DACH zur Werbeplattform Sizmek (DSP). Vor seiner Zeit bei Wavemaker wirkte Hupf als CEO Germany bei MEC und Mindshare.

Bei Sizmek verantwortet Hupf die strategische Ausrichtung und Geschäftsentwicklung des Unternehmens in den der DACH-Region. Er berichtet an den General Manager EMEA, Kees de Jong.

"Ich bin fest davon überzeugt, dass Sizmek eine wichtige Rolle in der Zukunft der Werbung spielt und spielen wird", erklärt Sebastian Hupf. "Im Zuge der fortschreitenden Konsolidierung der Branche suchen Agenturen und Brands nach einer unabhängigen Alternative zu den Walled Gardens. Es gibt kein Unternehmen am Markt, das derzeit besser aufgestellt wäre als Sizmek, um genau das zu liefern, was Agenturen und Brands sich wünschen: Transparenz, Effizienz und Kontrolle über ihre Daten. Ich freue mich, bei Sizmek einzusteigen und die Vorhaben in der DACH-Region zu leiten, indem ich meine Kunden- und Branchenerfahrung dafür einsetze, die Bedürfnisse der Marktpartner zu identifizieren und mit Sizmek eine exzellente Lösung anzubieten."