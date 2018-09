%%%Dr. Joachim Jobi wird Leiter Politik bei der VG Media %%%

Set Anfang September 018 steht Dr. Joachim Jobi als Leiter Politik auf der Pay-roll der VG Media n Berlin. Der Rechtsanwalt und promovierte Urheberrechtler kommt vom Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. in Berlin, wo er als Leiter des Ressorts Digital-Politik und Public Affairs seit 2012 für die medien- und netzpolitischen Themen des Verbandes verantwortlich war. Davor war Dr. Jobi, der an der Universität des Saarlandes und der Université des Nantes Rechtswissenschaften studierte, über fünfzehn Jahre in verschiedenen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, dem Bundestag und von Verbänden tätig. Er vertrat u. a. die Interessen der deutschen Architekten und Bauingenieure in Brüssel, war Senior Associate in einer Strategie-Beratung für Public Affairs in Berlin und Brüssel sowie Büroleiter des Abgeordneten Siegfried Kauder im Deutschen Bundestag.

Dr. Stefan Heck, Geschäftsführer der VG Media: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Dr. Joachim Jobi einen profunden Kenner des Urheberrechts und erfahrenen Interessenvertreter in der Medien- und Digital-Politik gewinnen konnten. Private Medienunternehmen und die gemeinsame Rechte-Wahrnehmung stehen vor großen Herausforderungen. Mit seinem breiten Erfahrungsschatz in den unterschiedlichsten Bereichen ist Herr Dr. Jobi eine ideale Ergänzung für unsere Aktivitäten in Berlin und Brüssel."