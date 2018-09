%%%Dr. Steven Neubauer verlässt die NZZ-Mediengruppe%%%

Dr. Steven Neubauer, Unternehmensleitungsmitglied der NZZ-Mediengruppe in Zürich und Geschäftsführer der NZZ Medien, hat sich entschieden, beruflich neue Wege zu gehen und das Verlagshaus nach knapp fünf Jahren zu verlassen. Das wurde heute bekanntgegeben. Der Geschäftsbereich NZZ Medien wird nach seinem Abgang interimistisch von Felix Graf, CEO der NZZ-Mediengruppe, geführt.

Neubauer trat 2014 in die NZZ-Mediengruppe ein, wurde kurz darauf als Leiter Marketing und Produkte in die Unternehmensleitung berufen und diente dem Unternehmen seither in verschiedenen Rollen und mit zunehmenden Verantwortlichkeiten – seit 2015 als Geschäftsführer NZZ Medien. Zuvor war der gebürtige Deutsche als Associate Partner im Zürcher Büro von McKinsey & Company und Mitglied der Leitung der Europäischen Medien- und Sport-Practice tätig.

CEO Felix Graf sagt: "Steven Neubauer hat den Bereich NZZ Medien auf Zukunftskurs gestellt, indem er eine leistungsstarke, ergebnisorientierte Organisation geschaffen und die Entwicklung neuer agiler Prozesse konsequent und sehr erfolgreich vorangetrieben hat. Gleichzeitig hat er mit seinem Team Produkte entwickelt, für die unsere Leserinnen und Leser bereit sind zu zahlen. Dies hat sich direkt in unseren Nutzermarkterträgen niedergeschlagen. Wir bedauern seinen Entscheid, das Unternehmen zu verlassen, sehr und möchten ihm für seine hervorragende Arbeit, seine Loyalität sowie das grosse Engagement in den letzten Jahren herzlich danken und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."