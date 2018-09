%%%Stefan Page wechselt von AutoScout zu heycar%%%

Heycar, eine Plattform für geprüfte Gebrauchtwagen mit Sitz in Berlin, holt sich Verstärkung für ihr Sales-Team: Stefan Page, 32, zuletzt Head of Strategic Accounts bei AutoScout24, wird Director Sales des Unternehmens. In der neugeschaffenen Position wird Page den Ausbau der Plattform auf Händlerseite vorantreiben.



Page bringt langjährige, internationale Expertise in der Automobilbranche zu seinem neuen Arbeitgeber mit. Bei AutoScout24 verantwortete der studierte Politikwissenschaftler zuletzt das Geschäft mit allen angeschlossenen Markenherstellern und Herstellerbanken in den Bereichen Digital Data Sales und Digital Direct Sales. Er war unter anderem mitverantwortlich für die Markteinführung von AutoScout24 in Österreich und die Internationalisierung der Nutzfahrzeugplattform AutoScout24 Trucks.