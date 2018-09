%%%Katrin Schomaker leitet Verlagsbereich Kooperationen beim 'Tagesspiegel'%%%

Katrin Schomaker ist seit dem 1. September 2018 beim Berliner 'Tagesspiegel' Leiterin des neu geschaffenen Verlagsbereichs 'Kooperationen'. In dieser Position entwickelt Schomaker künftig neue strategische verlagsübergreifende Partnerschaften und verantwortet den Ausbau der Vertriebs- und Marketingkooperationen für alle Abteilungen im 'Tagesspiegel'-Haus. Sie berichtet direkt an Sebastian Stier, Verlagsleiter Marketing & Vertrieb beim 'Tagesspiegel'. Katrin Schomaker ist bereits seit 2000 beim 'Tagesspiegel' in unterschiedlichen Leitungsfunktionen tätig. Zuletzt war sie als Leiterin Produkt- und Veranstaltungsmanagement in der Anzeigenabteilung für den Ausbau des Produktportfolios Digital und Print verantwortlich.