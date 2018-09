%%%Dirk P. Lindgens wird Leiter Konzernkommunikation bei enercity%%%

Dirk P. Lindgens, 46, verstärkt ab dem 1. Oktober 2018 die enercity AG in Hannover als Leiter des neu konzipierten Geschäftsstabs Konzernkommunikation. In seiner Position wird er für alle Bereiche der externen wie internen Kommunikation und des Strategischen Marketings verantwortlich sein und direkt an die Vorstandsvorsitzende, Dr. Susanna Zapreva, berichten. Lindgens kommt vom Kommunikationsdienstleister energate GmbH, der zur Essener Conergy Gruppe gehört. Als Gründungsmitglied hat er dessen Marktpositionierung mitgestaltet, entwickelte das Verlagsspektrum und baute die Kommunikationsberatung auf.

"Wir freuen uns sehr, mit Herrn Lindgens einen ausgesprochenen Branchenkenner und versierten Kommunikationsprofi für enercity gewonnen zu haben", sagt Zapreva. "Unser Unternehmen steht in einem Prozess der Transformation zum führenden Anbieter der digitalen Energiewirtschaft."