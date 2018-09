%%%DDB Berlin erweitert Kreation mit BBDO-CD-Team Felix Boeck und David Missing%%%



Das CD-Duo David Missing und Felix Boeck (v.l.) wechselt von BBDO zu DDB (Foto: DDB)

Das Berliner Büro von DDB steht mit dem Einstieg von David Mously und Jan Harbeck als Kreativ-Geschäftsführer im Juni 2018 erst seit wenigen Monaten unter neuer Leitung. Nun wächst die Mannschaft um zwei ehemalige BBDO-Kreative: Seit dem 1. September ist das Creative Directors-Duo Felix Boeck und David Missing an Bord. Die beiden waren am Berliner Standort von BBDO unter anderem für die Daimler-Tochter smart verantwortlich und wurden für Kampagnen wie zuletzt für die Cases 'open test drive' und 'electric drive Carsino' ausgezeichnet. Bei DDB Berlin werden Boeck und Missing ihre Automobil-Expertise für den Kunden Volkswagen einsetzen.

Boeck begann seine Karriere als 3D Operator und Creative Retoucher bei alphadog in Hamburg und sammelte dort Erfahrungen in der Arbeit für Kunden wie Audi, Volkswagen, UNICEF und ING-DiBa. Gleichzeitig absolvierte er sein Kommunikationsdesign-Studium an der Kunstschule Alsterdamm. Danach war Boeck vier Jahre bei Leagas Delaney für die Kunden Škoda International und followfish tätig. 2014 ging er zu BBDO Berlin, wo er als Senior Art Director das deutsche Geschäft von smart betreute.

Missing startete seine Ausbildung bei der Texterschmiede in Hamburg. Es folgten Stationen als Texter bei thjnk und Jung von Matt/Spree, wo er für Yello Strom und die Sparkasse arbeitete. 2010 wechselte Missing zu BBDO Berlin. Seit 2015 war er dort als Creative Director für das internationale Geschäft von smart mitverantwortlich.