Track holt Reza Ramezani als Chief Creative Officer Digital & Data



Reza Ramezani wechselt von Defacto Be/ONE zu Track (Foto: Track)

Reza Ramezani, 33, wird ab sofort neue Chief Creative Officer Digital & Data der Hamburger Agentur Track. Gemeinsam mit Britta Poetzsch, Chief Creative Officer Campaign, bildet er die neue kreative Führungsspitze. Ramezani tritt an die Stelle von Chris Wallon, der nach knapp zwei Jahren die Agentur auf eigenen Wunsch verlässt.

Ramezani kommt von Defacto Be/ONE, wo er seit 2015 als Executive CD und Mitglied der Geschäftsleitung tätig war. Vor dieser Station hat er bei Ogilvy Paris als CD internationale Erfahrung gesammelt. Bekannt wurde der Kreative vor allem durch Arbeiten für Jung von Matt, wo er von 2011 bis 2015 beschäftigt war. Ramezani hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Awards gewonnen, dazu gehören unter anderem drei Silberne Cannes Löwen, dreimal Silber bei den London International Awards (LIA) und Gold beim Eurobest.

Darüber hinaus übernimmt Tatjana Henschel den Posten des Executive CD. Die CRM-Expertin kam 2015 von Publicis Hamburg zur Agentur und arbeitete bislang für Kunden wie TUI Cruises und Miles & More. Neu im Kreativteam ist zudem Katrin Moss. Zusammen mit Andreas Riechers, der dem Dienstleister seit 2003 angehört , betreut sie im Creative Ideation Senior Team unter anderem Kunden wie L’Oréal, Vodafone und Unilever Food Solutions. Sie verfügt über Kenntnisse in den Aufgabengebieten Digital CRM, UX-Design und in digitaler Konzeption mit. Zuvor hat sie von 2013 an bei der Hamburger Agentur GGH MullenLowe im Bereich Creative Concept gearbeitet.