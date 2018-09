%%%Score Media: Judith Sterl gibt COO-Job auf%%%

Judith Sperl, seit April 2016 Chief Operating Officer bei der Score Media Group, hat den Zeitungsvermarkter Ende 2018 verlassen. Wie sie via Facebook mitteilte, will sie zunächst eine "intensive und sonnige Familien-Auszeit" nehmen. Gegenüber 'Horizont' bestätigte Score-Media-GF Heike Genzlinger: "Wir bedauern dies sehr, bedanken uns in aller Form für die stets hervorragende Arbeit, die zukunftsweisende Aufbauleistung, den großen Beitrag zum Erfolg von Score Media seit der Gründung wie auch für ihr außergewöhnliches persönliches Engagement für das Unternehmen, das Team und die Verlage. Wir wünschen ihr das Allerbeste und werden in jedem Fall in Kontakt bleiben."

Vor ihrem Einstieg war Judith Sperl, die in Regensburg Rechtswissenschaften studierte, bei Trademob in Berlin. Davor stand sie in Diensten der Suchmaschine Yahoo in München, wo sie sich unterschiedliche Positionen im Bereich PR und Marketing bekleidete.