%%%Neuordnung im Tesa-Management%%%



Andreas Walkembach (Foto: Tesa)

Andreas Walkembach, 52, leitet die neue Geschäftsregion Deutschland der Tesa SE, Norderstedt, und verantwortet damit künftig das gesamte Portfolio der ehemaligen Geschäftsbereiche Industrie Deutschland sowie Consumer & Craftsmen Deutschland, die bisher getrennt geführt wurden. Der Diplom-Ingenieur ist seit 2007 in verschiedenen Positionen im In- und Ausland bei Tesa tätig und verantwortete zuletzt das Industrie-Geschäft in Deutschland.

Innerhalb der neuen Einheit übernimmt Achim Franck, 48, zum 1. November 2018 die Verantwortung für den Bereich Marketing & Vertrieb Consumer & Craftsmen Deutschland. Zugleich wird Franck seine derzeitigen Aufgaben als Mitglied der Geschäftsleitung und Vertriebsleiter der Tesa nie wieder bohren GmbH beibehalten.