%%%AT Media Network: Florian Gallon rückt in die GF auf%%%

Bei der AT Media Network GmbH in München ist Anfang September 2018 Forian Gallon vom Director Sales in die Geschäftsführung aufgerückt. Der frühere Manager der Sport-Marketing-Agentur Akzio steht seit Otober 2017 auf der Pay-roll der AT Media Network GmbH. Die von Max Engel 2007 gegründete Agentur btreibt mit Anschlusstor das größte Netzwerk von Amateur-Sportvereinen in Deutschland.

Das siebenköpfige Agentur-Team vermarktet rund 3.000 Sportplätze, auf denen sich 612.000 aktive SpielerInnen "tummeln". Zu den Kunden der Agentur zählen unter anderem die Deutsche Bahn, die ERGO Versicherung, die Kosmetik-Marke Nivea oder der Pay-TV-Sender Sky.