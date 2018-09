%%%Young Guns: Zwei deutsche Nachwuchs-Talente gehören zu Finalisten%%%

Die Young Guns , die ADC/OneClub-Awardshow für junge Kreative unter 30, hat die Finalisten für 2018 bekannt geben. Unter den 82 Finalisten befinden sich auch zwei junge Kreative aus Deutschland. Max Guther steht in der Kategorie Illustration auf der Shortlist und Jonas Lindstroem in Film & Animation.





Die Gewinner der Youn Guns 16 werden am 15. November 2018 in New York im Rahmen einer Award-Gala bekannt geben.