Burger King mit neuem Marketingchef

Klaus Schmäing hat bei der Fast-Food-Kette Burger King, Hannover, den Posten des Marketing Director übernommen. Er wechselt von Carlsberg Deutschland in Hamburg, wo er in den vergangenen gut vier Jahren als Brand Director für die 'Local Power Brands' wirkte, also für Marken wie Holsten, Astra und Lübzer. Gestartet hatte seinen Laufbahn in Hamburg bei Beiersdorf, wo er zuletzt als Senior International Brand Manager Derma Health Care wirkte. Bei Burger King folgt Schmäing auf Hedi Hartmann, die das Unternehmen im Frühjahr in Richtung Maredo verlassen hatte.