%%%Oliver Klinck wechselt in das Führungsteam von eBay %%%



Oliver Klinck (Foto: eBay)

Oliver Klinck ist in das Führungsteam von eBay Deutschland, Dreilinden, berufen worden. Als Vice President Commercial Operations wird er direkt an Deutschland-Geschäftsführer Eben Sermon berichten. In seiner neuen Rolle wird Klinck für das gesamte B2C-Geschäft auf dem deutschen eBay-Marktplatz verantwortlich sein. Seine Zuständigkeit umfasst die Beziehungen zu den gewerblichen Verkäufern, Händlern und Marken bei eBay.de sowie das Management der verschiedenen Produktkategorien und des Inventars. Vor seinem Wechsel zu eBay war der studierte Wirtschaftsinformatiker als Chief Sales Officer Direct und Chief Merchandising Officer bei Office Depot Europe tätig. Zuvor arbeitete er u.a. als Vice President Fashion & Sports bei Otto.