%%%'Bild am Sonntag' bekommt neuen Anzeigenleiter%%%

Felix Becker, 36, hat am 1. September die Anzeigenleitung der 'Bild am Sonntag' übernommen. Sein Vorgänger Christian Kloppenburg, 39, ist gleichzeitig innerhalb von Media Impact als Anzeigenleiter zur 'Auto Bild'-Gruppe nach Hamburg gewechselt.

Becker war zuvor bei Media Impact als Senior Sales Manager in der Abteilung Nationaler Handel tätig. In seiner neuen Funktion berichtet Felix Becker an Stephan Madel, 47, Geschäftsleiter der Bild Division.